Filmclub Blieskastel : Filmer pflanzt Ehren-Weinstock

Blieskastel Erneut hat die Stadt Blieskastel dem Gewinner ihres Ehrenpreises beim jüngsten Bundesfilmfestival Natur eine zusätzliche Ehre zukommen zu lassen: Im städtischen Weinberg am Klosterhang wurde von Autor Hans-Peter Fischer aus Saarwellingen ein Ehren-Weinstock gepflanzt.

In Anwesenheit von Bürgermeister Bernd Hertzler und Förster Helmut Wolf pflanzte der Naturfilmer den Stock ein. Am Abend bedankte er sich dann für diese in Deutschland einmalige Ehre mit einer Auswahl seiner preisgekrönten Filme. Festivalleiter Jürgen Baquet führte aus, dass dieser Filmabend in der Orangerie bereits zum 28. Male durchgeführt werde und damit ein fester Bestandteil im kulturellen Angebot der Stadt Blieskastel sei. Eine überraschend große Zahl von Filminteressierten machte auch regen Gebrauch vom Angebot, nach den Filmen mit dem Autor zu diskutieren. Der Saarwellinger Filmautor, seit einigen Jahren auch Mitglied im Blieskasteler Filmclub, zeigte fünf Filme aus seinem reichhaltigen Programm.