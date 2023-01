CDU Aßweiler : Die CDU warf in Aßweiler wieder den Grill an

Die CDU warf in Aßweiler wieder den Grill an

Aßweiler Zahlreiche Gäste kamen zu der traditionellen Jahres-Eröffnungsveranstaltung des Ortsverbandes auf den Dorfplatz.

Es ist guter Brauch, dass in Aßweiler das alljährliche Angrillen des CDU-Ortsverbandes die erste Veranstaltung im Reigen der Feste ist. Diesmal stieß die 14. Auflage auf dem Dorfplatz wieder auf großen Zuspruch. Zusammen mit Ortsvorsteher Roland Engel nutzten die Besucher rund um die verschiedenen Feuerstellen die Gelegenheit, auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres zu blicken und gemeinsam auf das Jahr 2023, auf Glück, Erfolg und nicht zuletzt Gesundheit anzustoßen. Das familiäre Treffen ist über Parteigrenzen hinweg beliebt, zu den Stammgästen zählen Günter Becker, das Mitglied des Landtags Jutta Schmitt- Lang, Stefan Anstadt, Yvonne Lampel, Susanne Stopp, Kurt Schuwer und der Ommersheimer Klaus Lang. Erstmals dabei war Landrat Theophil Gallo (SPD). Im Gespräch mit unserer Zeitung stellte Roland Engel den Einsatz der ehrenamtlich Tätigen im Ort ebenso heraus wie das engagierte Wirken der Vereine, oftmals für den guten Zweck. So der Frauenbund um die Vorsitzende Annemarie Hartz bei vielen Gelegenheiten, der Obst- und Gartenbauverein mit der Organisation von erstmals 24 liebevoll geschmückten Adventsfenstern, der Arbeitskreis Heimatgeschichte mit der Premiere einer abendlichen Wanderung, angeführt von Marco Hillinger und Dagmar Schuler, zur Wintersonnwende über den neuen Spazierweg „Bagatelle“ sowie die Knoppstegge mit ihrem Nikolaus- Besuch an den Türen. Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) sorgt seit Jahren für blühenden Blumenschmuck im Ort und etabliert hat sich im OGV-Vereinsheim als Treffpunkt der Donnerstags-Stammtischs.