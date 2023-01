Kirchenchor Biesingen : Mehr als 170 Jahre in Diensten der Musica sacra

Biesingen Der Kirchenchor St. Cäcilia Biesingen hat sich aufgelöst. Gründe sind Überalterung der Mitglieder und fehlender Nachwuchs.

„Nach den spärlichen Aufzeichnungen im Pfarrarchiv dürfte der katholische Kirchenchor zwischen 1850 und 1860 von sangesfreudigen Männern gegründet worden sein. Die wöchentlichen Chorproben fanden damals großen Zuspruch“, blickte im Gespräch mit unserer Zeitung Klaus Bohr, in der Pfarrgemeinde engagierter Mann an vielen Fronten, zurück. „1883 gründete sich aus dem bestehenden Chor ein weiterer, allerdings weltlicher Chor. Um die Jahrhundertwende traten dem Kirchenchor Frauen aus Biesingen, Aßweiler und Seelbach bei und bildeten ab diesem Zeitpunkt einen gemischten Kirchenchor. Die Steigerung der gesanglichen Leistung führte zu einer positiven Entwicklung des Chores als bedeutendem Kulturträger der Gemeinde. Der katholische Kirchenchor Biesingen fühlte sich in seiner Hingabe zur „Musica Sacra“ von Beginn an der heiligen Cäcilia verpflichtet, die seit dem 15. Jahrhundert als Patronin der Kirchenmusik gilt. Die Märtyrerin Cäcilia lebte als Römerin im dritten Jahrhundert nach Christus. So nannte sich der Chor seit Gründung bis zu seiner jetzigen Auflösung katholischer Kirchenchor St. Cäcilia Biesingen“, so Klaus Bohr. Nach dem Ersten Weltkrieg habe sich der Chor auch dem weltlichen Gesang und dem Theaterspiel geöffnet, die Chormitglieder belebten mit ihren Auftritten und ihrem Theaterspiel auch nach 1945 lange Zeit das Kulturgeschehen der Gemeinde Biesingen. Nach 1918 sei das Lokal „Zur Linde“ zunächst das Probelokal gewesen, ehe dann später die wöchentlichen Proben in der Pfarrkirche und in den letzten Jahren im Pfarrsälchen des Pfarrhauses abgehalten wurden. „Der Chor war von seinen Anfängen bis heute ununterbrochen tätig. Er engagierte sich bei allen kirchlichen Festen, Hochzeiten und Beerdigungen und nahm auch bei den ersten Biesinger Dorffesten zu Beginn der 1980er Jahre aktiv teil. So konnte man der Kirchengemeinde 22000 Mark (11000 Euro) spenden, Geld, mit dem die Orgel renoviert wurde.