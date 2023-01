Diebstahl in Blieskastel : Drei Unbekannte klauen einen Wohnwagen

Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Montagabend (2. Januar) zwischen 23 und 23.35 Uhr wurde von einem Firmengelände in der Straße Im Großen Gunterstal in Mimbach ein Wohnwagen mit Augsburger Kennzeichen gestohlen. Zuvor brachen die drei Täter den das Gelände umfriedenden Stabmattenzaun auf.

Dann befestigten sie den Wohnwagen an einem dunklen Fahrzeug und fuhren davon.