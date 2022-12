Rückblick 2022 für Blies- und Mandelbachtal : In Blieskastel wirbeln kommunalpolitische Turbulenzen

Blieskastel/Gersheim/Mandelbachtal In Gersheim gab es eine große Friedensdemo und zahlreiche Jubliäen, in Mandelbachtal ging‘s um die Windkraft und neue Personalien.

Die Bliesgau-Festhalle ist seit Wochen tatsächlich geschlossen. Ein herber Verlust, wie die Kulturbeauftragte Brigitte Adamek-Rinderle (Grüne) anmerkte. Aber auch an ihren Stuhl wurde die kommunalpolitische Säge angelegt. Beschränkt inzwischen auch das Verhältnis der Webenheimer Ortsräte zu Bürgermeister und Verwaltung, die Unabhängigen Blieskastel freuen sich über Zuwachs. Hier hatten eine Schranke und andere Unstimmigkeiten das kommunalpolitische Fass im wörtlichen Sinne zum Überlaufen gebracht. Offen weiterhin die Brückensituation: In „Neujahrsspaziergängen“ mit reichlich Parteiprominenz in Niederwürzbach oder auch an der Blies zwischen Wolfersheim und Breitfurt gab es publikumswirksame Fotos und vollmundige Ankündigungen zum alsbaldigen Bau neuer Brücken. Sichtbar passiert ist indes nichts.

Blieskastel: Kritik an „Beton- und Schotterwüste“

Ein sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Ukraine setzten in Gersheim rund 600 Kinder und Jugendliche der Gemeinschaftsschule, als sie mit einem Friedens-Demonstrationszug durch die Straßen des Bliesgaudorfes zogen. Gleichzeitig feierte die Schule das Jubiläum „20 Jahre Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. In Niedergailbach wurde nach einer beispielhaften Gemeinschaftsaktion der Dorfbevölkerung der neue Spielplatz am Generationentreff fertiggestellt. Nach siebenjähriger Bauzeit und über 2000 Stunden Eigenleistung der Feuerwehrangehörige und des Ortsrates konnte das neue Feuerwehrgerätehaus in Herbitzheim eingeweiht werden. Zwei Tage lang informierte sich der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann bei seiner Visitation in der Pfarrei Heilig Kreuz Gersheim und besuchte auch das Haus Sonne, das in diesem Jahr gleich zweimal die Leitung wechselte.

Gersheim: Einmalige Aktion in „Spohns Haus“

Mandelbachtal: Bliesmengen-Bolchen als Landessieger

Auch in Mandelbachtal stand das erste Quartal noch in der Endphase der Pandemie, weshalb Fastnachtsveranstaltungen ausfielen. In Bliesmengen-Bolchen schließt nach 22 Jahren der Getränkemarkt, in Ommersheim nach 95 Jahren die Bücherei und in Ormesheim der Lebensmittelmarkt. Mitte Januar wird die Sitzgarnitur auf dem Freundschaftsplatz von Wittersheim gestohlen. Auch das Sturmtief „Roxana“ wütete am 6. Februar in der ganzen Gemeinde. Am Tag der Landtagswahl sprechen sich die Mandelbachtaler mehrheitlich gegen die Windkraft aus. Die Gemeinde hat nun mit Manuel Peter einen Klimaschutzmanager und richtet einen Bürgerbus ein. Die Feuerwehr von Bebelsheim erhält ein neues Gebrauchtfahrzeug, während in Gräfinthal am Floriansbrunnen an Hexennacht ein „Wasserkraftwerk“ eingerichtet wird.