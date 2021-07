Standesamt Blieskastel : 100. Eheschließung des Jahres im Rathaus Blieskastel

Blieskastel Unter Berücksichtigung der von der Landesregierung vorgegebenen Schutzmaßnahmen zur Verminderung des Ansteckungsrisikos mit Corona führt das Standesamt Blieskastel derzeit alle Trauungen mit einer reduzierten Gästezahl im Trauzimmer des historischen Rathauses am Paradeplatz durch.

Trotz dieser Einschränkungen konnte die Standesbeamtin Gabi Mehnert am 23. Juli das Brautpaar Menika Lex und Gerd Schörry in Blieskastel begrüßen Diese Trauung war die 100. in diesem Jahr. Zu diesem besonderen Anlass wurde dem Brautpaar ein Geschenk überreicht. Es handelt sich hierbei um zwei Weingläser mit dem Motiv des Verkehrskreisels am ehemaligen Finanzamt.