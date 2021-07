Schutzengel Blieskastel : Schutzengel bringen Licht für kleine Sehbehinderte

Dank des speziellen Beleuchtungskonzeptes finden sich die sehbehinderten Zwillinge Norbert (rechts) und Jonathan trotz ihres Handicaps im gesamten Wohnhaus, vor allem in ihren Kinderzimmern, besser zurecht. Foto: Klaus Port

Mandelbachtal/Blieskastel Blieskasteler Hilfsverein stellt Mandelbachtaler Familie 10390 Euro für Spezialbeleuchtung im Haus zur Verfügung.

Die Zwillinge Norbert und Jonathan W. aus Mandelbachtal kamen 2018 mit schwersten Sehbehinderungen zur Welt. Ihr Sehvermögen ist minimal und nur in Ansätzen vorhanden. Sie können hell und dunkel unterscheiden und ihre unmittelbare Umgebung schemenhaft wahrnehmen. Ein weitgehend normales Leben wird für sie in einer Gesellschaft, die auf die Bedürfnisse sehender Menschen abgestimmt ist, ausgesprochen schwierig, weshalb Norbert und Jonathan so früh wie möglich auf ihre immense Herausforderung vorbereitet werden sollen.

Von daher ist es der Familie wichtig, für die trotz ihres Handicaps lebensfrohen und wissbegierigen Jungs im häuslichen Umfeld ideale Verhältnisse zu schaffen, in denen sie sich in ihrer eigenen Art und Weise entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse entwickeln können, spielen, lernen und vor allem auch Spaß haben können. Hierfür ist vor allem ein bis ins Detail durchdachtes spezielles Beleuchtungskonzept im Haus geradezu unverzichtbare Voraussetzung. Insoweit muss die Ausleuchtung der Räume etwa 30 Prozent über dem normalen Wert liegen, wodurch der sichtbare Kontrast des Umfeldes deutlich erhöht wird. Zudem müssen alle Lichtquellen ein blendfreies und gleichmäßiges Licht ausstrahlen. So finden sich Norbert und Jonathan im gesamten Wohnhaus, vor allem aber in ihren Zimmern, im Alltag deutlich besser zurecht. Ein weiterer wesentlicher Faktor ist das mögliche Umschalten von kaltweißem auf warmweißes Licht, was den Schlaf-Wach-Rhythmus unterstützt, der bei einer Sehbehinderung nicht automatisch funktioniert.

Allerdings kostete die Anschaffung dieses für eine optimale Entwicklung der Jungs unverzichtbaren Lichtkonzeptes, dessen Beleuchtungssystem „passgenau“ auf individuelle Bedürfnisse von Norbert und Jonathan abgestimmt ist, für das komplette Wohnanwesen insgesamt 10390 Euro. Viel Geld, das die sympathische Familie trotz „eisernem Sparwillen“ alleine nicht aufbringen kann. In ihrer Not wandte sie sich deshalb in ihrer Herzensangelegenheit an den gemeinnützigen Blieskasteler Schutzengelverein mit der Bitte um finanzielle Unterstützung, was ihr nicht leichtgefallen ist und viel Überwindung kostete.