Zweites Heimatbuch für Wolfersheim : Weiteres aus Wolfersheims Vergangenheit

Ludwig Weber mit dem neuen Wolfersheimer Dorf-Buch. Foto: Hans Hurth

Wolfersheim Der Arbeitskreis Dorfgeschichte mit Ludwig Weber an der Spitze hat ein zweites Dorf-Buch vorgelegt.

Die bewegte Geschichte des Gold-Dorfes Wolfersheim hat Heimathistoriker Ludwig Weber in einem Dorf-Buch festgehalten. Nach exakt 20 Jahren ist es das zweite Werk, für das der Arbeitskreis (AK) Dorfgeschichte mit Ludwig Weber an der Spitze verantwortlich zeichnet. Nach zweieinhalb Jahren engagierter Arbeit hat Autor Ludwig Weber das neue, zweite Dorf-Buch mit dem Titel „Wolfersheim und seine Entwicklung“ fertiggestellt. „Auch die Fotos sind nahezu alle aus meinem eigenen Bestand, einige neuere Fotos hat der Wolfersheimer Bürger Roman Schmidt beigesteuert“, so Ludwig Weber, der mit viel Eifer und Gespür das interessante Dorf-Buch zusammenstellte.

Warum hat er ein weiteres Dorf- Buch geschrieben? „Vor allem Ältere denken ab und an gerne an vergangene Zeiten, halten wie ich an gewissen Gewohnheiten und Vergangenem fest, das viele Zeitgenossen nicht erfahren und nicht gesehen haben“, erklärte unserer Zeitung der 87-Jährige. Das Wesentliche der Großeltern und Eltern sollte im Gedächtnis erhalten bleiben, denn diese hätten im Vergleich zur heutigen Zeit ein schweres Dasein gehabt. Sie seien es wert, dass sie als Glieder einer langen Familienkette in Erinnerung behalten werden.

Ludwig Weber denkt bei der Zeit von sellemols an die Heuernte, Berufe wie den Schweinehirten oder den Wildschütz, den Dorfmetzger oder den Dorfpolizisten und an Geschäfte und Wirtshäuser um die Ecke als Treff- und Plausch-Punkt. „Denn was alt und vergangen ist, muss nicht unbedingt vergessen sein“, stellte Ludwig Weber heraus.

Die offizielle Buchvorstellung vom Arbeitskreis Dorfgeschichte werde im Kultursaal noch vorgenommen, doch das 250 Seiten starke Dorf-Buch mache schon jetzt Lust aufs Lesen. 35 interessante Abschnitte blicken in die Entwicklung des Ortes. Auch Wolfersheims Ortsvorsteher Matthias Seel war beim ersten Blick ins Buch begeistert, ist es doch für Jung und Alt und ebenso für Bürger aus den umliegenden Orten ein toller Rückblick in Wort und Bild.

Abschnitte behandeln die Themen Kirche, Glocken und Orgel, die früheren Ordnungshüter im Dorf, die Straße nach Blickweiler, der Kalksteinbruch Auf dem Kalbenberg, die Post im Ort, das Ortsnetz und die Dorfbeleuchtung, die Wasserversorgung, es Milchheisje, Gewerbetreibende, den Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg, die öffentliche Brennerei, die Freiwillige Feuerwehr, die Straße nach Bliesdalheim, vom Kirchhof zum Friedhof, die Gebietsreform, das letzte Geschäft, die Wasserversorgung und nach Schließung den trockenen Zapfhahn in „Kattels“, das Schulhaus, die letzte Hausschlachtung, der Weg zur Goldmedaille und der Weg des Sportvereins bis zum Rasenplatz.