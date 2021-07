Impfaktion in Blickweiler : 191 Teilnehmer an Impfaktion in Blickweiler

191 Teilnehmer an Impfaktion in Blickweiler

Blickweiler Bei der ehrenamtlichen Aktion an der Kulturhalle kamen zudem 1200 Euro für die Flutopfer zusammen.

Ein voller Erfolg war am Samstag die von Christian Wilhelm und Sebastian Becker ehrenamtlich organisierte freie Impfaktion in der Kulturhalle Blickweiler, denn 191 Kurzentschlossene ließen sich während der fünfstündigen Veranstaltung durch das Team der Praxis Stefan Schegerer aus Blieskastel impfen. Zudem wurde die Möglichkeit gesucht, sich vor Ort durch die Frauen der Schlossberg-Apotheke Blieskastel kostenlos testen zu lassen. Wartezeiten waren bei dem unerwarteten Andrang unvermeidlich, doch die Impfwilligen stellten sich gerne in die Warteschleife, ehe sie mit dem Impfstoff von Biontech oder von Johnson&Johnson den Piks in den Arm erhielten. „Ich habe mich für Johnson&Johnson entschieden, denn dieser Impfstoff wird nur einmal verabreicht“, sagte unserer Zeitung Detlef Peter (53). Eine Erstimpfung hatte Stefan Anstadt aus Hassel bereits erhalten. „Bisher hatte ich aber beruflich nicht die Zeit zur zweiten Impfung, heute passt das prima“, erzählte uns der Bäckermeister, der nun mit Biontech die vollständige Impfung vorweisen kann.