Ekliger Fund in Bexbach : Tierkadaver am Sportplatz der DJK entsorgt

Ein Wildschwein in der Natur. Foto: dpa/Bernd Settnik

Bexbach Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Am Montag gegen 11 Uhr wurden an einem Waldweg in Höhe des DJK-Sportplatzes in Bexbach Überreste eines Tieres entdeckt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich um Reste eines ausgenommenen, gehäuteten Wildschweins handelt, das dort unsachgemäß entsorgt wurde.

Durch das Veterinäramt wurden anschließend die Überreste des Tieres entfernt. Die Polizei ermittelt wegen einem Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, heißt es in der Pressemitteilung.