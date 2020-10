A6-Anschlussstelle Homburg : Neue Sperrung an der Abfahrt Homburg

An der A 6-Ausfahrt Homburg gehen die Bauarbeiten in die nächste Phase. Jetzt geht es an den Abriss der Brücke. Foto: picture alliance / dpa/Arno Burgi

Homburg Jetzt geht es um den Abriss der Brücke. Über das Wochenende wird die B 423 hier komplett gesperrt.

Es geht weiter beim Ausbau des Autobahnanschlusses Homburg. Das bedeutet aber auch: weitere Einschränkungen und Straßensperrungen für den Verkehr übers kommende Wochenende. Von Freitag, 9. Oktober, 17 Uhr, bis Montag, 12. Oktober, 5 Uhr, wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit dem Abriss des südlichen Teilbauwerkes der Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Homburg auf der A 6 beginnen. Während der Bauzeit muss die B 423 im Bereich der Autobahnbrücke voll gesperrt werden. Diese Sperrung sei aus „baufachlichen Gründen“, der Verkürzung der Bauzeit, des „Eingriff in den Verkehr“ und aus „Gründen der Verkehrs- und Arbeitsstellensicherheit zwingend notwendig“, schreibt der LfS weiter.

Auf der A 6 an der Abfahrt Homburg bleibt es wie gehabt. Der Verkehr wird wie bisher in beiden Fahrtrichtungen zwei-streifig an der Baustelle vorbeigeführt. Die Auffahrt auf die A 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken auf Seite Bexbach bleibt erhalten.