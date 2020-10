Geschwindigkeitskontrollen : Hier blitzt die Polizei am Wochenende

Saarbrücken Die Polizei im Saarland hat für die nächsten Tage folgende Geschwindigkeitskontrollen angekündigt: an diesem Freitag, 2. Oktober, in Merzig, an der B 269 zwischen Ensdorf und Überherrn sowie an der A 62 zwischen Nonnweiler und der Grenze zu Rheinland-Pfalz.