Saarpfalz-Kreis kurz ohne Telefon : Kreisverwaltung kurz ohne Telefon

Die Deutsche Telekom wird am Mittwoch, 7. Oktober, von 8 bis 13 Uhr Wartungsarbeiten am Telefonanschluss (06841) 104-0 der Kreisverwaltung durchführen. Die ist in diesem Zeitraum telefonisch nicht erreichbar.