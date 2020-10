Neue Planung überzeugt die Skeptiker : Durchbruch im B 10-Ausbau

Pirmasens/Annweiler Planungsvariante mit vierstreifigem Basistunnel findet auch Zustimmung bei jahrelangen Gegnern des Ausbaus.

Durchbruch in Sachen durchgehenden Ausbau der Bundesstraße B 10 zwischen Pirmasens und Landau: Am Samstag hat Ingenieur Hans-Peter Schmitt seinen Planungsvorschlag für den Ausbaubereich Tunnelstreckenführung von Annweiler bis Siebeldingen/Birkweiler der Öffentlichkeit vorgestellt.

Da die Positionen hart blieben und die Anliegergemeinden der B 10 in der Südpfalz sich nicht auf eine Streckenführung beim B10-Ausbau einigen konnten, waren die zeit- und geldintensiven Verfahren schließlich gescheitert. Schon 2013 habe ein Gutachter in einer Untersuchung festgestellt, dass eine damals von den Ausbaugegnern vorgeschlagene Umleitung des Schwerverkehrs weg von der B 10 über die Autobahn 6 die Umwelt mit einem zusätzlichen Ausstoß belaste, der in etwa der Gesamtjahresemission einer Stadt wie Landau entspreche.