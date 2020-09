Schwimmspaß bis 20. September : Freibadsaison in Kirkel und Bexbach verlängert

In Kirkel, Bexbach und Homburg wird die Freibadsaison länger dauern. Foto: dpa/dpaweb/Rolf Vennenbernd

Kirkel/Bexbach/Homburg Das Wetter soll schön werden, der Freibadspaß geht weiter. So darf etwa in Kirkel in beiden Freibädern auch über das Wochenende hinaus noch geplantscht und geschwommen werden. Wie der Immobilien- und Freizeitbetrieb mitteilt, werden beide Bäder doch nicht an diesem Sonntag, 13. September, schließen.

Die Gemeinde habe beschlossen, dass das Naturfreibad in Kirkel sowie das Solarfreibad in Limbach ihre Pforten weiter geöffnet halten. Die Badesaison werde damit bis einschließlich Sonntag, 20. September, verlängert. Die Öffnungszeiten sind jeweils von 9 bis 19 Uhr.

Auch in Bexbach habe man sich dazu entschlossen, dass das Freibad Hochwiesmühle auf jeden Fall noch bis zum 20. September offen bleibe. Ob es darüber hinaus noch weitergehe mit dem Badespaß im Warmfreibad, hänge am Wetter und daran, wie das Angebot noch angenommen werde, informiert Guido Schick, Geschäftsführer der Stadtwerke Bexbach, die das Bad betreiben. Geöffnet ist das Bad im Moment von 9 bis 19 Uhr, auch hier könne es mal länger werden, wenn das Wetter und der Besucherandrang stimmten.