Arbeitseinsatz in Bexbach : Waldorf-Schüler reinigten den Gänseweiher

Fünftklässler der Bexbacher Waldorfschule beim Arbeitseinsatz am Gänseweiher. Foto: Daniel Ochs

Bexbach „Hochwasseralarm“ im Bexbacher Bauernwald: Hüfthoch standen die Schüler bereits im Wasser – zum Glück in Anglerhosen. Als Unesco-Projektschule hat die Freie Waldorfschule Saar-Pfalz auch in diesem Jahr wieder eine Reinigungsaktion im und am nahe gelegenen Gänseweiher durchgeführt, wie Daniel Ochs mitteilt.

Damit das Biotop erhalten bleibt, entfernten die Schüler der fünften Klasse mit sichtlichem Spaß und Engagement Totholz, reduzierten den Bewuchs an Wasserpflanzen und am Teichrand. Von früheren Ausflügen kannten sie den Weiher bereits. Mit diesem Einsatz, geplant in Kooperation mit dem Nabu und der Stadt Bexbach, wurde der Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten gepflegt, darunter auch der geschützte Kammmolch. Voller Begeisterung hatten die Schüler bei ihrer Arbeit auch etliche Exemplare entdeckt.

„Als Schule haben wir einen Bildungsauftrag, der sich nicht nur auf die Vermittlung von Wissen und die Vorbereitung auf Abschlüsse beschränkt“, so Lehrer Joachim Karsten, der die Teichreinigungsaktion betreut. „Genauso entscheidend ist es, den Schülern ein Stück gesellschaftliche Verantwortung abzuverlangen und zum Erhalt des Lebensumfeldes beizutragen.“

Im mittlerweile vierten Jahr besteht die Teichpatenschaft, in deren Rahmen auch das Waldklassenzimmer entstand. Dazu gehört eine Schautafel, auf der sich Spaziergänger heute über das „kleine Biotop mit großer Bedeutung“ und über die Geschichte des Gänseweihers informieren können. Wer weiß heute noch, dass der Teich seine Entstehung dem Abbau von Lehm zu verdanken hat? Bis in die 1920er Jahre wurde hier Lehm entnommen: für Wände, zur Füllung von Geschossdecken und als Estrich für Keller und Scheunen.

Heute bietet das stehende Gewässer ganz unterschiedlichen Arten Lebensraum, von Krebs- und Spinnentieren bis zu Insekten und Amphibien. Vor allem für Amphibien sind Tümpel und Teiche von hoher Bedeutung, da sie für die Entwicklung ihrer Larven auf solche Laichgewässer angewiesen sind.