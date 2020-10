Hilferuf der Kreativbranche : „Tiefe Verzweiflung“ bei den Veranstaltern

So eng wie hier beim Lindy Hop Ende 2019 im Saarbrücker Studio 30 wird es lange nicht mehr zugehen. Doch die Veranstalter haben neue Formate entwickelt, um Hygiene zu garantieren. Foto: Matthias Höschele

Saarbrücken Angesichts neuer Einschränkungen durch die Pandemie fordert der Poprat Saar sofortige Hilfe für die am Abgrund stehende Eventkultur-Branche.

„Dialog alleine reicht nicht!“ – so beginnt eine lange Mitteilung des Poprates, in der die bedrohte Veranstaltungs- und Kreativbranche im Land ihrem Ärger Luft macht. Im siebten Monat der Krise mache sich „tiefe Verzweiflung“ breit, schreibt der Zusammschluss von Pop-Kultur-Akteuren. Von „hoffnungsloser Perspektivlosigkeit“ ist die Rede angesichts der steigenden Corona-Zahlen, die erneut verschärfte Auflagen nach sich gezogen haben. Die könnten den Todesstoß für die Branche bedeuten.

Zumal Überbrückungshilfen des Bundes weiterhin für die meisten der Unternehmer – darunter viele Solo-Selbstständige – nicht greifen. „Viele von uns müssen seit Monaten mit nahezu null Einnahmen überleben. Viele ohne die Vorzüge von Kurzarbeitergeld oder Unternehmerhilfen, wie sie andere Bundesländer längst realisiert haben“, so der Vorwurf an die Landesregierung. „Es dauert zu lange mit der finanziellen Unterstützung“, beklagt Konzertveranstalter Kai Jorzyk als Vertreter der AG Veranstaltungsbranche des Poprates. „Die Hilfen müssten zudem besser auf die Firmen und die vielen Solo-Selbstständigen zugeschnitten sein.“ Denn bei den so genannten Überbrückungshilfen würden nur Betriebskosten zu 80 beziehungsweise 90 Prozent ausgeglichen. Für den Lebensunterhalt der Unternehmer bleibe nichts übrig. „Die werden dann auf die Grundsicherung verwiesen“, kritisiert Jorzyk. Vor allem die Solo-Selbstständigen – zum Beispiel Künstler, Techniker, Event-Manager – treffe dies hart.