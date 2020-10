Top-Musiker in Saarbrücken : Festival „Orgel ohne Grenzen“ bleibt trotz Corona grenzenlos

Saarbrücken/Metz Wären da nicht die auf reichlich Corona-Abstand gestellten Stühle auf dem Titelblatt-Foto, man könnte meinen, alles sei wie sonst, wenn „Orgues sans frontières – Orgel ohne Grenzen“ beginnt.

Wenn das Festival Wochen voller wunderbarer Konzerte beschert mit internationalen Könnern. Gleich zur Eröffnung, diesen Samstag, 17. Oktober (11.30 Uhr), kommt etwa der Florenzer Domorganist Daniele Dori nach Saarbrücken in die Basilika St. Johann. Ja, und auch das hat man längst lieb gewonnen: Man wird die Orgel auch wieder in nicht ganz alltäglichen Kombinationen hören – am 1. November, 10 Uhr, etwa ebenfalls in der Basilika St. Johann mit der Staatsorchester-Soloflötistin Dorothee Strey und Basilika-Kantor Bernhard Leonardy.