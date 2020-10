Zahlreiche Museumsstücke betroffen : Angriff auf Kunst und Kultur der Hauptstadt

Berlin Auf der weltberühmten Museumsinsel im Herzen Berlins wurden mit Absicht umfangreiche Schäden an Kunstwerken angerichtet. Wie konnte das passieren?

Die staatlichen Berliner Museen sind erneut zum Opfer von Kriminellen geworden und müssen sich bohrende Fragen zur Sicherheit gefallen lassen. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden am 3. Oktober, also am Tag der Deutschen Einheit, mehr als 60 Objekte in verschiedenen Häusern mit einer Flüssigkeit beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) forderte am Mittwoch Aufklärung zur Frage der Sicherheit. Bereits vor drei Jahren wurde die Museumsinsel zum Tatort. Damals wurde eine riesige Goldmünze gestohlen.