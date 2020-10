Abschied : Heike Otto verlässt Saar-Kultusministerium

Saarbrücken Kultur-Abteilungsleiterin Heike Otto verlässt das saarländische Kultusministerium zum 1. Januar 2021.

Otto übernimmt die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, unter deren Dach unter anderem drei Landesmuseen in Koblenz, Mainz und Trier, Denkmalfachbehörden und die Landesarchäologie gemanagt werden. Vor ihrem Wechsel ins Saarland war Otto Geschäftsführerin des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz e.V. und verantwortlich für Großprojekte. Die Kulturamtsleiterin widersprach am Freitag Spekulationen, der Wechsel an der Ministeriums-Spitze zu Christine Streichert-Clivot (SPD) habe für ihre Entscheidung eine Rolle gespielt. Otto: „Ich habe schlicht gemerkt, dass ich für ein Ministerium, das ja verwalten und ermöglichen soll, gar nicht so gut geeignet bin. Ich möchte wieder näher an den Menschen sein und mehr gestalten als es die Aufgabe in einem Ministerium zulässt.“ Otto freut sich aufs „Kuratieren und die Öffentlichkeitsarbeit.“