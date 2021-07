Infoveranstaltung des ADFC : Mit dem Fahrrad zur Arbeit

In der Pandemie erlebt das Fahrrad ein Revival. Foto: dpa-tmn/Tobias Hase

St Wendel ADFC startet Informationsveranstaltung „Ihr Weg zum Fahrradsicheren Arbeitgeber“.

Der ADFC Saar bietet in Zusammenarbeit mit dem Landkreis St. Wendel am Mittwoch, 7.Juli, um 14.30 Uhr die Online-Informationsveranstaltung „Ihr Weg zum Fahrradfreundlichen Arbeitgeber“ an.