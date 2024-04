Theaterwerke Bietzen Krimi-Stück „Der Unheimliche“ als Live-Hörspiel in Hilbringen und Saarbrücken

Die Theaterwerke Bietzen bringen das Kriminalstück „Der Unheimliche“ als Live-Hörspiel auf die Bühne. Geplant sind insgesamt drei Aufführungen: am 19. und 20. April in der CEB-Akademie in Hilbringen (Industriestraße 8), sowie am 4. Mai im Jules Verne in Saarbrücken (Paul-Marien-Straße 11). Die Aufführungen beginnen um 20 Uhr, der Einlass um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.