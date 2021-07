SZ-Serie zu Ehrenamtsinitiativen : Wie sich der ADFC Saar für den Radverkehr einsetzt

Bei einer vom ADFC Saar mitorganisierten Fahrrad-Demo in Saarbrücken im Jahr 2018 spielte in Lastenrädern auch die „Hot Wheels Brass Band“ auf. Foto: Renate Reißner

Saarbrücken In keinem anderen deutschen Bundesland gibt es gemessen an der Einwohnerzahl ein so großes bürgerschaftliches Engagement wie im kleinen Saarland: Fast jeder Zweite engagiert sich hierzulande ehrenamtlich für die Gesellschaft. Wir stellen die größten Ehrenamts-Initiativen vor. Zum Auftakt unserer Serie geht es um die Helfer des Fahrradclubs ADFC Saar, die jetzt allen Grund haben, neuen Fahrtwind zu wittern.