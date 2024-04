„Erfinder der Kunstcomedy“ Jakob Schwerdtfeger: „Beim Kunstbetrieb stört mich das elitäre Gelaber“

Er nennt sich selbst „Erfinder der Kunstcomedy“, seine Mission ist: „Schluss mit einschläferndem Gelaber über Kunst und unverständlichem Kunstprech.“ Auf der Bühne will der Kunsthistoriker Jakob Schwerdtfeger einen anderen, leichteren Zugang zur Welt der Kunst bieten. Im Rahmen des „erLesen!“-Festivals stellt er am Sonntag in Neunkirchen sein Buch „Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist Kunst“ vor; am Freitag tritt er in Dillingen auf. Wir haben mit dem 36-Jährigen gesprochen, darüber, was ihn in der Welt der Kunst fasziniert und was ihn frustriert.