„Sommerkino“ des Filmfestivals Max Ophüls Preis : Das Ophüls-Festival geht ins Kino

Saarbrücken Im Januar war notgedrungen alles digital beim Filmfestival Max Ophüls Preis. Jetzt sind die Kinos wieder offen – und dorthin lädt das Festival nun ein, nicht nur in die klassischen Saarbrücker Ophüls-Kinos.

Die digitale 42. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis im Januar war durchaus ein Erfolg – aber eben, der Pandemie geschuldet, ein virtueller, körperloser Ophüls-Jahrgang: ohne Publikum vor Ort, ohne den Festivalclub Lolas Bistro. Jetzt, da die saarländischen Kinos wieder geöffnet sind, will das Festival vom 15. bis 17. Juli einiges nachholen: mit 16 Vorführungen von zehn Preisträgerfilmen in elf saarländischen Kinos – mit acht Vorführungen in Saarbrücken und je einer Veranstaltung in acht weiteren Gemeinden. „Die Lust auf Kino nach der langen Zwangspause wieder entfachen“, will das Festival, wie seine Leiterin Svenja Böttger sagt. Außerdem könne man so „die Preisträgerinnen und Preisträger unser 42. Ausgabe endlich unserem Publikum persönlich vorstellen“.

Elf saarländische Kinos

Zu Gast ist das Festival in folgenden Kinos: im Thalia in Bous, im Homburger Eden Cinehouse, in den Losheimer Lichtspielen, im Cinetower Neunkirchen, in Saarbrücken im Filmhaus, im Passage-Kino und im Kino Achteinhalb, in Saarlouis im Capitol MovieWorld, im Neuen Regina Kinocenter in St. Ingbert, im St. Wendeler Neuen Theater und in den Waderner Lichtspielen.