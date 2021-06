Ab kommendem Schuljahr : Zuschuss für Theaterpädagogik am Theater Überzwerg wird verdoppelt

Zuschuss für Theaterpädagogik am Theater Überzwerg wird verdoppelt

„Zwei Monster“ wird am Freitag um 17 Uhr gespielt. Foto: Theater Überzwerg

Saarbrücken Das Ministerium für Bildung und Kultur beantwortet die stark gestiegene Nachfrage der Schulen nach theaterpädagogischer Unterstützung und erhöht den Zuschuss für den Bereich Theaterpädagogik am Theater Überzwerg um 51 500 auf 104 700 Euro.

Damit kann das Theater eine zusätzliche Stelle schaffen und so das Service-, Beratungs- und Fortbildungsangebot für Schulen aller Schulformen festigen und ausbauen. Der doppelte Zuschuss greift zum kommenden Schuljahr.

„Das gemeinsame Erarbeiten von Theaterprojekten in der Schule bietet vielen Schülerinnen und Schülern ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten. Hier arbeiten sie miteinander, können ihrer Kreativität etwa beim Schreiben von Szenen freien Lauf lassen. Die intensive Zusammenarbeit und das gemeinsame Aufführen eines eigenen Theaterstücks steigert bei vielen Schülerinnen und Schülern das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten“, teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit.

Das Kompetenzzentrum „Theaterpädagogik“ am Theater Überzwerg ist Teil des seit 2016 existierenden „Theaterpädagogischen Zentrums Saar (TPZ Saar)“. Das TPZ Saar verbindet die professionellen Theater des Saarlandes mit der neu geschaffenen Beratungsstelle Schultheater, um alle Schulen im Saarland erreichen zu können. Schwerpunkte der theaterpädagogischen Tätigkeit sind insbesondere die Beratung, Begleitung und Fortbildung von Lehrkräften in der Primar- und Sekundarstufe zur Umsetzung theatraler Mittel im Unterricht. Darüber hinaus arbeitet das TPZ Saar eng mit den Landesfachkonferenzen insbesondere der Fächer Deutsch und Musik zusammen, informiert Schulen über Theaterprojekte und Schultheaterprojekte und erstellt pädagogisch aufbereitet Arbeitsmaterialien unter Lehrplanbezug für die Schulen. Auch vermittelt das TPZ Saar Dozent*innen und Schauspieler*innen an Schulen zur Leitung bzw. zur Unterstützung von Spielgruppen und zur Realisierung von Theaterprojekten für Schüler*innen aller Schulformen unter professioneller künstlerischer Leitung.