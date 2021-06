Das Schicksal der „Swing Jugend“ : Ziviler Ungehorsam auf der Theaterbühne

Völklingen Durch Peter Tiefenbrunners Stück „Swing heil!“ erfahren wir endlich mehr über die verfolgten „Swing-Kids“ der NS-Zeit. Es wurde beim „Freistil-Festival“ in Völklingen gezeigt – und dabei sollte es nicht bleiben.

Was haben die Swing Kids gemacht?

Tiefenbrunner hat „Swing heil!“ überwiegend aus Original- Zitaten (Prozessakten, Zeitungsberichte, Interviews) collagiert und zeichnet das Verfolgungs-Schicksal von rund 400 Jugendlichen nach, die im allgemeinen NS-Zeit-Aufarbeitungs- und Erinnerungs-Eifer vielfach vergessen wurden. Man fasst sie unter dem Begriff „Swing Kids“ oder „Swing Jugend“ zusammen. Die meisten landeten in sogenannten „Jugendschutzlagern“, in Moringen oder in der Uckermark. Letztere verdienten diesen euphemistischen Namen nicht, weil dort dieselbe Hölle herrschte wie in den Konzentrationslagern: Hunger, Entwürdigung, Folter.