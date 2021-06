Eine Ausstellung der persönlichen Popmomente : "Popland Saarland" ist bald in Präsenz zu sehen

"Popland Saarland" ist bald in Präsenz zu sehen

Saarbrücken Das Festival „Pictures of Pop - Fotografie in der Popkultur“ öffnet seine Ausstellung „Popland Saarland - Dein persönlicher Popkulturmoment“ für Besucherinnen und Besucher.

Von September bis Ende 2019 riefen der PopRat Saarland und der Landtag des Saarlandes alle Saarländerinnen und Saarländer auf, ihren persönlichen Popmoment festzuhalten und einzusenden. Am Donnerstag, 8. Juli, 18.30 Uhr, wird Stephan Toscani, Präsident des saarländischen Landtags, die Gewinnerinnen und Gewinner verkünden und die Ausstellung im Haus der Union Stiftung feierlich eröffnen. Musikalisch begleitet wird die Vernissage von OQmanSolo.

JR Hans-Georg Warken, der Vorstandsvorsitzende der Union Stiftung freut sich besonders, denn „nach der langen ‚Corona-Pause‘ freuen wir uns wieder auf eine Veranstaltung in unserem Haus.“

„Und genau diese tollen, persönlichen Fotos, diese speziellen, meist hochemotionalen Momente, eingefangen auf Handy oder konventionell mit dem Fotoapparat, besonders verrückt, besonders schön, besonders anspruchsvoll, besonders bunt, schrill und schräg, laut, plakativ und cool – oder alles auf einmal, präsentieren wir in der Ausstellung endlich einem realen Publikum. Alle konnten mitmachen. Wichtig war: Es mussten Motive sein, die im Saarland geschossen wurden und/oder von Saarländerinnen und Saarländern geschossen wurden“, sagte der Vorsitzende des PopRates Saarland, Peter Meyer.

Die Eröffnungs-Veranstaltung findet im Haus der Union Stiftung in der Steinstraße 10 in Saarbrücken statt. Anmeldungen sind ab sofort online unter www.unionstiftung.de/veranstaltungen. Um die Veranstaltung besuchen zu können, ist ein tagesaktueller, negativer Corona-Test oder eine Impfbescheinigung am Veranstaltungstag vorzulegen.