Ausstellung mit Werken von Diethard Adt : Ehrung für einen „herausragenden Pionier“ des Grafikdesigns

Saarlouis Das Forschungszentrum für Künstlernachlasse würdigt die Arbeit des Grafikdesigners Diethard Adt mit einem Werkverzeichnis und einer Ausstellung.

Ein bisschen verwundert die Nachricht schon. Aber auch nur auf den ersten Blick. Der Grafikdesigner Diethard Adt hat im vergangenen Jahr seinen künstlerischen Nachlass an das Forschungszentrum für Künstlernachlasse am Institut für aktuelle Kunst in Saarlouis übergeben. Jetzt wurde das Werkverzeichnis vorgestellt. Eine Ausstellung präsentiert außerdem einen Überblick über das Werk.

Ein Designer als Künstler? Wer durch den Katalog blättert, erkennt schnell, dass hier ein Stück saarländischer Wirtschaftsgeschichte verborgen liegt und die Aufnahme mehr als gerechtfertigt war. Die Bedeutung von Adts Schaffen wird wohl erst in den nächsten Jahrzehnten wirklich erkannt werden. Für HBK-Rektorin Gabriele Langendorf steht jedoch schon jetzt fest: „Adt ist ein herausragender Pionier des Grafikdesigns. Er hat den Wirtschaftsstandort Saarland mitgeprägt.“ Ähnlich sieht das auch Rolf Sachsse, Professor für Designgeschichte und -theorie an der HBK. Für ihn ist klar, dass die Kunst für sich stehe und das Design sich im Gebrauch auflöse, doch nicht selten als Kunst entpuppe.

Seine nachhaltigste Idee hatte er 1970, als er das Erscheinungsbild der Saarberg-Werke mit dem Schriftzug aus industriellen Formen erdachte. Die beiden Buchstaben A im Saarberg-Schriftzug assoziiert man sofort mit Fördertürmen. Mehr als 30 Jahre blieb dieses Corporate Design erhalten, prägte das Unternehmen und die Region. Neben Saarberg war Adt auch verantwortlich für das quadratischen Signet des Bauunternehmens Peter Gross, für das symbolhafte AS von „Anterist und Schneider“, die Signets und Logos von IHK, Villeroy & Boch, der Schufa, ORBIS und in den 1980er Jahren auch für das Corporate Design dieser Zeitung.

Das Werkverzeichnis beginnt mit einem Essay von Rolf Sachsse und beleuchtet dann die Zeit des 1971 gegründeten Typo Center Adt, mit dem der Designer die erste Layout-Fotosetzerei in Südwestdeutschland gründete und für die Verbreitung neuer Techniken sorgte, die den Druck weitgehend veränderten. Ein weiteres wichtiges Kapitel gilt der Hochschullehre. Bereits ab 1977 war Adt Professor für visuelle Kommunikation an der Fachhochschule des Saarlandes, ab 1989 dann an der Hochschule der Bildenden Künste, an der er von 2001 bis 2004 auch Rektor war. Mit dem exzellent ausgearbeiteten Werkverzeichnis wird Adts Arbeit umfassend dokumentiert und gewürdigt. Für Designinteressierte und Studierende dürfte das Werkverzeichnis eine kleine Bibel werden. Die Auflage von 500 Exemplaren dürfte bald vergriffen sein.