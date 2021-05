Richtungsweisendes Verfahren zur Doppelbesteuerung : Saar-Rentnerin klagt vor dem Bundesfinanzhof

Der Bundesfinanzhof in München verhandelt am Mittwoch die Klage einer Saarländerin um eine mögliche Doppelbesteuerung der Rente. Foto: dpa/Peter Kneffel

München/Saarbrücken Das richtungsweisende Verfahren zur Doppelbesteuerung wird am Mittwoch in München verhandelt — mit möglichen Folgen für deutschlandweit 142 000 offene Rentnerklagen.

Der Bundesfinanzhof (BFH) in München hat am morgigen Mittwoch ein Streitthema mit einer möglicherweise weitreichenden Folgewirkung auf der Tagesordnung: Die Frage, ob der Bund die Renten zu Unrecht doppelt besteuert.

Denn dagegen wehrt sich eine Seniorin aus Saarbrücken. Nachdem ihr Eilverfahren Ende April vor dem Finanzgericht des Saarlandes gescheitert war (wir berichteten), zieht die 66-Jährige im Streit um eine Doppelbesteuerung ihrer Rente nun vor die nächste Instanz und hat – wie ein zweiter Kläger auch – Beschwerde beim Bundesfinanzhof eingereicht. Je nach Ausgang könnten auf den Bundeshaushalt Belastungen in Milliardenhöhe zukommen. In den beiden Verfahren geht es zwar um viele kleinteilig wirkende Fragen. Doch die mündliche Verhandlung am Mittwoch und die noch in diesem Monat erwartete Entscheidung haben wegen der möglichen Folgen eine enorme Dimension.