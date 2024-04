Wissenschaft, Medizin und klassische Musik Was die Hans-und-Ruth-Giessen-Preisträger mit ihren 50 000 Euro Preisgeld vorhaben

Nicht nur den drei Preisträgern wird an diesem Abend eine Bühne geboten. Man habe sich „bewusst für einen Impulsgeber aus der Wirtschaft entschieden“, sagt Moderator Thomas Braml (SR). David Zimmer, Gründer des Unternehmens Inexio, teilt deshalb seine Gedanken zur deutschen Gesellschaft, in der der Leistungsgedanke immer mehr verkomme. In seinen Augen habe Erfolg nichts mit Glück zu tun, vielmehr „ist das Glück mit den Tüchtigen“ – was zähle, sei einzig die eigene Leistung. Und für die besonderen Leistungen der Preisträger verteilt er an diesem Abend neben Spitzen an die Politik auch die Preise und Glückwünsche an die Gewinner.