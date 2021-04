Finanzgericht des Saarlandes urteilt in brisantem Fall : Saarbrückerin unterliegt vor Gericht im Streit um Doppelbesteuerung von Renten

Finanzgericht des Saarlandes urteilt in brisantem Fall

Müssen Rentner wegen Doppelbesteuerung zu viel an den Fiskus zahlen? Das Finanzgericht Saarbrücken wies eine Klage ab. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Saarbrücken Ein erstes Urteil im Streit um die Doppelbesteuerung von Renten: Der Fall ist damit aber wohl noch nicht zu Ende.

In den gerichtlichen Auseinandersetzungen um eine verfassungswidrige Doppelbesteuerung von Millionen Rentnern gibt es jetzt in einem Musterfall aus Saarbrücken eine Entscheidung. Das Finanzgericht Saarbrücken hat am Freitag die Klage einer 66 Jahre alten Rentnerin abgewiesen. Sie habe „eine Doppelbesteuerung nicht dargelegt“, teilte das Gericht nach der Entscheidung mit. (Az. 3 V 1023/21).