Pulse of Europe in Saarbrücken Bischof Ackermann: „Wenn ich Christ bin, kann ich nicht Nationalist sein“

Die Europäische Union: 1951 von sechs Ländern als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Heute sind es 27 Länder ohne spürbare Grenzen, ein Konstrukt, das unter Druck steht. Durch Nationalisten, die es „zerstören“ wollen, wie der langjährige frühere Außenminister Luxemburgs, Jean Asselborn, am Donnerstagabend in der Modernen Galerie in Saarbrücken zusammenfasst. Man müsse Europa verteidigen. Gegen die rechten Parteien. Gegen die Nationalisten, die am 9. Juni auf den Wahlzetteln stehen werden, wenn Europa seine Abgeordneten wählen wird. „Danke, dass Sie sich für Europa einsetzen“, sagte Asselborn in Richtung derer, die ihn ins Museum eingeladen hatten: die parteiunabhängige Bewegung „Pulse of Europe“.