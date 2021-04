Corona-Maßnahmen vor Gericht : Ausgangssperre in Mainz gekippt

In Mainz ist die Ausgangssperre vorerst gekippt. Die Stadt will sich dagegen wehren. Foto: Andreas Arnold/dpa Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz Die Stadt kündigt Beschwerde an. Mehrere Landräte klagen gegen die Ausgangsbeschränkungen.

Die Stadt Mainz will nach der gerichtlich erzwungenen Aussetzung ihrer nächtlichen Corona-Ausgangsbeschränkung nicht aufgeben. Sie will Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Mainz beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz einlegen. Das sagte Stadtsprecher André Marc Glöckner am Montag.