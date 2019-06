Operationen jenseits der Grenze : Saarland und Frankreich verbessern ärztliche Hilfe

Forbach Notfall-Patienten sollen künftig über die Landesgrenzen hinweg behandelt werden können.

Der „Mosar“ getaufte Vertrag soll unter anderem kardiologische und neurochirurgische Notfälle abdecken. So sollen französische Herzinfarkt-Patienten in der Völklinger SHG-Klinik, saarländische Unfallopfer in französischen Krankenhäusern versorgt werden können. Für solche Behandlungen im Ausland ist künftig keine Genehmigung der Krankenkasse mehr erforderlich.