Aus dem Polizeibericht : Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

St. Ingbert Nach Polizeiangaben hat am Dienstag, 11. Juni, zwischen 7 und 8 Uhr ein bislang Unbekannter einen Verkehrsunfall in der Beethovenstraße in St. Ingbert-Mitte verursacht. Er kollidierte in der dortigen Rechtskurve mit einer Hauswand. Der Verursacher des Zusammenstoßes entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

