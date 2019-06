Baustelle : Die Sanierung der L 235 wird fortgeführt

Oberwürzbach Nachdem der erste Bauabschnitt auf der Hauptstraße (L 235) in Oberwürzbach abgeschlossen ist, beginnt nach Angaben des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) am Freitag, 14. Juni, der zweite Bauabschnitt.

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite können die anstehenden Arbeiten nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Zur Minimierung von Verkehrsstörungen wird an einem Wochenende gebaut. Die Sperrung beginnt in Höhe der Talstraße und endet in Rittersmühle hinter der Zufahrt Lahnscheider Weg. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Montag, 17. Juni, andauern.