Stadtbücherei Ottweiler : Online-Angebot der Stadtbücherei Ottweiler

Ottweiler Digitale Bücher, Hörspiele kann man nun per „onleihe“ ausleihen.

Um dieses Thema umzusetzen, wurde die Stadtbücherei Ottweiler per Stadtratsbeschluss zunächst einmal Mitglied im Saarland Bibliotheken e.V., einem freiwilligen Zusammenschluss von mittlerweile elf großen Bibliotheken und kleineren Büchereien im Saarland. Mit der zugehörigen „Bib-Card Saar“ können Kunden die Angebote aller teilnehmenden Bibliotheken nutzen, das heißt dort Bücher vor Ort ausleihen. Von technischer Seite war der Umzug der Bücherei-Software nebst Datenbank auf externe Server notwendig, um eine E-Medienschnittstelle für die externen Online-Angebote zu schaffen. Zeitgleich bekam die Bücherei einen eigenen Webauftritt, welcher auch mit diesen externen Digital-Angeboten verknüpft ist. Die neue Website informiert darüber hinaus über die aktuellsten Neuzugänge in der Bücherei und ermöglicht den Kunden über einen sogenannten OPAC auch die Suche im Buchbestand der Stadtbücherei. Diese technische und inhaltliche Umstellung wurde durch Gerrit Oestreich von der Stadtverwaltung umgesetzt. Interessierte Nutzer können sich nun bei Nina Presser in der Stadtbücherei am Bahnhof die „BIB-Card Saar“ als neuen Ausweis und mit persönlichem Passwort anlegen lassen. Die Jahresgebühr beträgt 20 Euro, Guthaben aus einer noch laufenden Normaljahresgebühr wird verrechnet. Für Nutzer, welche die Bücherei zur normalen Ausleihe nutzen möchten, ändert sich nichts.