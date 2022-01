Neueröffnung in Ottweiler : Der „Nassauer“ in Ottweiler öffnet wieder

Kontrast auf dem Schlossplatz in Ottweiler. Derweil an Pfingstsonntag vor dem Nassauer Tische und Stühle gestapelt sind, wurden der Verkauf und die Außengastronomie in der Eismanufaktur La Passione gleich daneben gut angenommen. Foto: Heinz Bier Foto: Heinz Bier

Ottweiler Am Schlosshof in Ottweiler geht eine längere Durststrecke zu Ende. Und das in des Wortes Sinn. Seit Anfang letzten Jahres war der Nassauer dort schon dicht, und das sehr zum Bedauern der Bevölkerung und der Verantwortlichen im Ottweiler Rathaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Bier

Eine Gastronomie an einem solch zentralen Ort sei schon wichtig, auch für die Stadt, hatte Bürgermeister Holger Schäfer im Sommer klargemacht und zugleich die Hoffnung geäußert, dass die Nachfolge möglichst schnell geregelt werden kann. Das hat nicht so ganz funktioniert, denn immerhin hat es seit der offiziellen Schließung Ende Mai acht Monate gedauert, bis es so weit war.

Ab dem 1. Februar, übernimmt Sabrina Leger das beliebte Bistro in der Ottweiler Altstadt und sie ist in der Ottweiler Gastronomie keine Unbekannte. Seit September 2018 war sie schon Pächterin im „Fässje“, einen Steinwurf vom Nassauer entfernt, aber jetzt wechselt sie in die Nachbarschaft, auch weil es im Nassauer andere Möglichkeiten gibt, wie sie beim SZ-Besuch sagt. Erste Überlegungen habe es schon im Sommer gegeben, aber ernsthaft darüber nachgedacht habe sie erst später, verrät die Neue, „weil es ja doch eine andere Hausnummer ist“. Bevor sie am Dienstag eröffnet, hat sich in dem Lokal einiges verändert. Vor allem habe sie „den Ursprung im Nassauer wieder hergestellt“, sagt sie mit Zufriedenheit und damit meint sie auch die Wandbilder, die in den letzten Jahren verschwunden waren, nun aber wieder an ihrem Platz hängen, auch weil sie zur Bistroatmosphäre gehören.

Worauf dürfen sich die Besucher bei der neuen Nassauerwirtin einstellen? Was das gastronomische Angebot betrifft, können sie wählen zwischen fünf verschiedenen Sorten Bier vom Fass, vielen alkoholfreien Getränken und diversen Essensangeboten. „Wir haben ganz bewusst keine Riesenspeisekarte“, erklärt die neue Wirtin, aber Salate, Baguettes, Flammkuchen, Steaks, Medaillons oder Schnitzel wird es immer geben. Sabrina Leger hofft natürlich, dass ein weiterer Lockdown vermieden werden kann „und wir dann auch einige Dinge im Lokal und im Außenbereich auf die Beine stellen können“.