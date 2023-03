Stadtmuseum Ottweiler Allerlei zu entdecken im Stadtmuseum

Ein besonderes Highlight im Gebäude selbst ist die Buchdruckwerkstatt. Diese wurde auf Initiative der O/D Ottweiler Druckerei und Verlag GmbH und des früheren Geschäftsführers Hans Paul eingerichtet. Dort kann noch eine Setzmaschine mit Buchdruckmustern bewundert werden, auch fachkundige Führungen durch den Schriftsetzermeister Manfred Wiebelt sind möglich. In der Außenstelle des Museums, der alten „Adler-Apotheke“ in der Saarbrücker Straße, ist der Jugendstil von 1911 noch an der Original-Einrichtung zu erkennen, genauso wie an der wertvollen Balkenwaage und den handgefertigten Holzstandgefäßen. Regelmäßig werden auch Sonderausstellungen angeboten, die Ottweiler‘ Persönlichkeiten, Kunst oder Literatur aus Ottweiler und der Region zum Thema machen.