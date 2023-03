Sitzungsunterbrechung Diskussion Bebauungsplans „Blieszentrum II“ Ottweiler: Nutzungsschwerpunkt Pflege oder Gewerbe?

Eine rege Diskussion ergab sich am Montag im Ortsrat Ottweiler danach bei der Aufstellung des neuen Bebauungsplans „Blieszentrum II“, der den bisherigen Bebauungsplan „Alte Gießerei“ ersetzen soll, wie es Christoph Hassel, der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt, erklärte. Wichtigstes Ziel sei es, so wird in der Vorlage des Fachamtes dargelegt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um das ehemalige Gelände der Gießerei Werle wieder nutzen zu können. Der künftige „Nutzungsschwerpunkt“ soll demnach „im Bereich der Pflege mit betreutem Wohnen“ liegen, heißt es in der Vorlage weiter, und so erklärten es auch die Vertreter der Investorengruppe Schenk aus Pirmasens als Teilnehmer der Ortsratssitzung.