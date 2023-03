So war noch nix Ottweiler Sport und Spaß beim Gardetanz

Ein paar Wochen vor dem großen Auftritt während der Fastnachtssession proben und direkt nach Aschermittwoch für den Rest des Jahres wieder in der Versenkung verschwinden – das funktioniert nicht. Beim Karnevalsverein So war noch nix 1847 beginnt bereits jetzt schon wieder das Training. Treffen für Vorbereitungen stehen an. Und damit der älteste Karnevalsverein im Saarland nicht eine Gruppe greiser Narren wird, pflegt er die Nachwuchsarbeit. So sind jederzeit Plätze bei Mini- und Jugendgarde frei, um Spaß und Sport gleichermaßen miteinander zu verbinden, teilt der Verein mit. Interessierte sind gerne willkommen. Ansprechpartner, Kontakte, Altersspannen, Trainingszeiten und -orte im Überblick: Minigarde: Ansprechpartnerinnen sind Andrea Schreiner und Michelle Geis, Tel. (0 68 24) 70 19 67, E-Mail: minigardesowarnochnix@gmail.com. Erstes Training ist am Mittwoch, 19. April, 16 bis 17 Uhr, beim Tanszsportclub (TSC) Residenz in der Ottweiler Seminarstraße. Altersspanne bis sieben Jahre.