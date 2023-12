Saarländische Schulschachmeisterschaften Schach-Meisterschaften der Schulen

Ottweiler · Am Wochenende fand die saarländische Schulschachmeisterschaft der Saargymnasien am Gymnasium Ottweiler statt. 90 Kinder, die ihre Leidenschaft zum königlichen Spiel teilen, gingen an den Start.

15.12.2023 , 15:07 Uhr

Die Teilnehmer der Saarländischen Schulschachmeisterschaft sind hoch konzentriert an den Brettern. Foto: Boewen-Dörr Foto: Maria Boewen-Dörr

Sie wurden in den Arbeitsgemeinschaften (AG) ihrer Schulen auf den Wettbewerb vorbereitet. Siegen war natürlich das Ziel jeder Mannschaft, weil die jeweiligen Saarlandmeister der verschiedenen Wettkampfklassen sich für die Deutsche Schulschachweltmeisterschaft qualifizieren.