Gedenken zur Reichspogromnacht in Ottweiler Jüdisches Leben sichtbar machen

Es ist kalt an diesem Morgen, ein strammer Novemberwind bläst durch den Fornarohof in Ottweiler. Etwas versteckt, in unmittelbarer Nähe zu der Stelle, an der bis 1938 die Synagoge stand, erinnert ein Gedenkstein in Form eines Davidsterns mit einer Inschrift an das jüdische Gotteshaus. Hier treffen wir die Ottweiler Historiker Werner Büchel und Hans-Joachim Hoffmann. Für sie, da lassen sie keinen Zweifel aufkommen, ist es beim Blick auf die allgemeine politische Lage gerade jetzt umso wichtiger, die Erinnerungskultur wach zu halten. Beiden Pensionären liegt die Geschichte der Residenzstadt am Herzen.