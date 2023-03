Feuerwehr und Polizei im Einsatz Nach Frontalcrash auf B420 bei Ottweiler Strecke gesperrt – Lage spitzte sich später zu

In einer Kurve kam die 38-Jährige von der Spur ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dem 18 Jahre alten Fahrer gelang es nicht mehr auszuweichen. Beide Wagen prallten zusammen. Dieser Crash war so heftig, dass die Fahrzeuge in den Graben geschleudert wurden. Der Ford stürzte dabei eine Böschung hinab, wie ein Feuerwehrsprecher informiert.