Gedenken in Ottweiler Lichter der Erinnerung leuchten in Ottweiler

Ottweiler · Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Anschläge in Israel gewinnt das Gedenken neue Aktualität: Wieder sind jüdische Menschen und ihre Einrichtungen Ziele von Angriffen von Antisemiten. Erinnert sei nur an den verheerenden, terroristischen Anschlag von Islamisten in Israel am 7. Oktober.

10.11.2023 , 15:02 Uhr

Zahlreiche Menschen versammelten sich am 9. November im Fornarohof in Ottweiler zum Gedenken an die Reichspogromnacht. Foto: Andreas Engel/Engel

Von Andreas Engel

Seit 1988 gedenken die Menschen in Ottweiler an das Grauen der als „Reichskristallnacht“ in die Geschichte eingegangenen Verbrechen der Nationalsozialisten an der jüdischen Bevölkerung.