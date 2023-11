Schulwettbewerb Für die besten Recycling-Ideen gab es jetzt Preise

Was steckt hinter dem Begriff Kreislaufwirtschaft? Welche Möglichkeiten der Wiederverwendung von Materialien und vermeintlich nutzlosem Müll gibt? Und was hat das mit Klimaschutz zu tun? Fünf Schulen haben in ideenreichen Projekten kreative Ansätze erarbeitet und wurden dafür ausgezeichnet.