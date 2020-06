Leserfotos : Der Landkreis blüht in vielen Farben

Der Klatschmohn im Garten von Familie Maas in Uchtelfangen ist frisch aufgegangen. Die Farben sind so intensiv. Marilis Maas musste das im Bild festhalten. Foto: Marilis Maas

Wunderbare Mohnblüten, tiefblaue Kornblumen und vieles, vieles mehr entdeckt man zurzeit, wenn man in den sieben Städten und Gemeinden des Kreises unterwegs ist. Dazu kommt hier und da die bunte Sommerflor-Bepflanzung in Beeten, Gärten oder Kasten und Kübeln. Der Kreis ist bunt. Am Wegesrand findet sich aber nicht nur Blühendes. Auch manch pfiffiger Vierbeiner oder gefiederter Zweibeiner ist bei seinem Tun zu beobachten. Und das ein oder andere Kuriosum ist auch zu entdecken. Unsere Leser sind dabei so aufmerksam und schicken uns so viele wunderbare Fotos zu, dass wir es leider gar nicht schaffen, sie alle zu veröffentlichen und schweren Herzens immer eine Auswahl treffen müssen. Das soll aber niemanden davon abhalten, weiter die Augen offen zu halten und uns die Schönheiten in Wald, Feld und Flur weiterzuleiten. (ji)

Löwenzahn im Garten von Manfred Utter aus Dirmingen. Foto: Manfred Utter

Den prächtigen Rosenstock hat Peter Scherer geschickt. Foto: Peter Scherer

Fast „kornblumenblau“ kann man sich beim Anblick dieses Feldes bei Steinbach fühlen, mein Heinz Süßkind. Foto: Heinz Süßkind

Auch eine stachelige Distel kann schön sein, schreibt Luise Jakob aus Neunkirchen zu ihrem Foto. Foto: Luise Jakob

Die Orchideenwiese von Heidrun Eickhoff steht in voller Blüte. „Es sind bestimmt insgesamt 100 Pflanzen, die jedes Jahr bei uns blühen“, schreibt sie. Dieser Abschnitt bleibt ungemäht. Foto: Heidrun Eickhoff

Winfried Dauster aus Ottweiler hat dieses Foto vom Gegenlicht am Abend gemacht. Foto: Winfried Dauster

Diesen „Sektkorken“ hat Birgit Bammert auf einer Wanderung von Steiershaus zum Itzenplitzer Weiher entdeckt. Foto: Birgit Bammert

Hundedame Indi war während der Corona-Zeit überweigend in der Gemeinde Nohfelden auf Urlaub, hat dort ihren zweiten Wohnsitz. Den ersten übrigens in Wiebelskirchen. Foto: Christian Ganster

Lecker Essen hat sich dieser Piepmatz auf der Wiese zusammengesucht. Vermutlich hat er einige hungrige Mäuler zu stopfen. Foto: Irmtraud Höfner