Drohnenfoto des Grubengeländes in Landsweiler-Reden. Im Bild: Die Halle des Prähistoriums Gondwana. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Münster/Schiffweiler Dinopark-Betreiber Matthias Michael Kuhl beschuldigt Karl Kleineberg, Bernd Therre und Valentin Holzer, ihm vorsätzlich Informationen über Baugrund-Mängel vorenthalten zu haben.

Gondwana-Konflikt nimmt an Härte zu

Die Strafanzeige ging am 17. April zunächst bei der Staatsanwaltschaft Münster ein, wo Kleineberg lebt. Das Verfahren wurde zwischenzeitlich zuständigkeitshalber von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken übernommen.

Wie der IKS-Verantwortliche Holzer der SZ sagt, hat er erst kürzlich über die Presseanfrage einer überregionalen Zeitung von der Strafanzeige in Münster erfahren: „Weder der Wortlaut, noch der genaue Inhalt, noch offizielle Informationen zu einer etwaigen Einleitung von Ermittlungsverfahren sind uns bekannt beziehungsweise zugegangen.“

Holzer, der erst seit Ende 2019 IKS-Geschäftsführer ist und zur Zeit der Vertragsabschlüsse (2006 bis 2008) dem Unternehmen noch gar nicht angehörte, weist für sich und die IKS die Vorwürfe und Beschuldigungen zurück. Er sieht „keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass irgendwelche Schäden an den Gebäuden vorliegen, die auf mangelhaften Baugrund zurückzuführen sind.“ Die Unterlagen zeigten vielmehr, „dass die Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Gondwana Invest transparent und nachvollziehbar durchgeführt wurden und das Erreichen der vereinbarten Kennzahlen gutachterlich bestätigt wurde.“

Der Streit um Baugrund-Mängel läuft seit Oktober letzten Jahres, als Kuhl die Medien über Risse in seinen Hallen informierte und eine „Rückabwicklung“ aller Verträge vom Land einforderte. Er kündigte damals eine zivilrechtliche Klage an. Laut IKS ist letztere bisher nicht eingegangen, stattdessen ließ er von Anwälten eine Strafanzeige ausarbeiten. Holzer weist darauf hin, dass eine zivilrechtliche Klage bei diesem Streitwert Gerichtskosten im sechsstelligen Bereich verursachen würde und die Kosten durch den Kläger, also Kuhl, im Voraus zu zahlen seien.