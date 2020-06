Kostenpflichtiger Inhalt: Challenges der GGS Neunkirchen : Wo die Blumen aus Bällen wachsen

Ganz neue Optik: Der Fußball macht auch als Blumentopf etwas daher, wie Jasmin Weber aus der 6 d beweist. Foto: Clemens Wilhelm

Neunkirchen GGS Neunkirchen sorgt mit kleinen Wettbewerben für Wir-Gefühl in Corona-Zeiten. Sie reichen bis zur Partnerschule in Australien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Kernig

Das wird eng. Nicht im Fußball, wohl aber, was die Zeit anbelangt. Bis 20. Juni können Vorher-Nachher-„Beweis“-Fotos hochgeladen werden, danach ist Schluss. Doch erst vor ein paar Tagen hat sich die Erde in dem zweckentfremdeten Sportgerät geteilt und nach und nach ein paar winzige Pflänzchen frei gegeben. Seit dem recken und strecken sich die Kandidaten, aber bis zum großen Blüten-Showdown wird es wohl noch ein paar Wochen dauern. Sei’s drum, was zählt, ist die Idee und überhaupt mitzumachen. Das Wir-Gefühl zu stärken. Denn nicht nur in Jasmins orangenem Fußball auf dem Balkon formiert sich ein winziges Stück Blumenwiese, sondern auch in einem Regenschirm und einer Teekanne, in Auto- und Fahrradreifen, Schuhen und Hosen, im Basketballkorb, in einer Schubkarre, in ausgehöhlten Baumstämmen und und und.

Wettbewerbe wie die „Blumenwiese“-Challenge (der komplette Name lautet: „Nachhaltigkeitschallenge: Eine Blumenwiese für die GGS“) laufen derzeit sieben oder acht Stück an der Ganztagsgemeinschaftsschule, klasseninterne und zwei große klassenübergreifende. „Wir haben uns überlegt, wie wir es schaffen, in dieser Zeit das zu erhalten, was uns als Schule wichtig ist“ – trotz räumlicher Distanz, erklärt Schulleiter Clemens Wilhelm die Idee der Challenges. „Es ging darum, mit den Kindern in Beziehung zu treten“, zusätzlich zu den wöchentlichen Dropbox-Nachrichten und -Aufgaben, den Chats, den Erklär-Videos, den Telefongesprächen und was sonst noch von Seiten der Lehrer unternommen wird. „Vielleicht sollte man den Mädchen und Jungen auch Aufgaben geben, kleine Herausforderungen, die sie kreativ lösen müssen.“ Gesagt, getan.

Der Weg zur Blumenwiese-Challenge war da nicht mehr weit. „Wir werden in Kürze als Schule der Nachhaltigkeit zertifiziert.“ Man hat also schon Erfahrung darin, vieles aus ökologischem Gesichtspunkt aus zu betrachten und zu realisieren. Hier konnte man sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen etwas Lebendiges, Blühendes schaffen, das nicht nur schön aussieht, sondern auch noch Insekten Nahrung bietet. Zum anderen den Gedanken des Upcycling aufzugreifen: aus alten kaputten, wertlosen Dingen etwas Neues, Sinnvolles zu schaffen.

Eine Fotocollage zeigt, was den jungen Leuten der GGSNK bei der Blumenchallenge so alles einfiel. Foto: Clemens Wilhelm